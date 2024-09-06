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11:45, 6 сентября 2024Ценности

Саша Бортич станцевала на камеру в облегающей майке без бюстгальтера

Саша Бортич станцевала на камеру в белой майке без бюстгальтера

Кадр: @bortich

Российская актриса Александра Бортич станцевала на камеру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике, который разместила 29-летняя звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Фишер», она предстала в белой облегающей майке и укороченных бельевых шортах. При этом артистка отказалась от бюстгальтера. Вдобавок она распустила волосы и продемонстрировала естественную внешность без косметики.

В августе Александра Бортич показала лицо без макияжа и фильтров. Актриса предстала перед камерой с обнаженными плечами и небрежно уложенными распущенными волосами.

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      Екатерина Ештокина
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