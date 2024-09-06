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12:14, 6 сентября 2024Бывший СССР

Белорусские военные отправились в Россию на боевые пуски ракет

МО Белоруссии: белорусские военные отправились в Россию на боевые пуски ракет

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Белорусские военные отправились в Россию на контрольное занятие по управлению ракетными ударами. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) Белоруссии в Telegram.

В ведомстве уточнили, что по завершении сосредоточения сил и средств на российском полигоне будут проведены боевые пуски ракет из различных ракетных комплексов.

В августе стало известно о вылетевших в Россию на учения Военно-воздушных сил (ВВС) и сил противовоздушной обороны (ПВО) белорусских военных. Целью мероприятий были повышение уровня слаженности подразделений и отработка новых тактических приемов.

Ранее сообщалось, что в июле Китай и Белоруссия провели совместные антитеррористические учения. В их ходе были отработаны методы ночного десантирования, ведения боя в населенном пункте и преодоление водных преград.

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      Екатерина Грищенко
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