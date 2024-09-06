Акции поставщика чипов для Apple рухнули

Акции Broadcom рухнули вслед за рекордным падением стоимости Nvidia

Сильный квартальный отчет не позволил компании Broadcom, которая в числе прочего поставляет чипы для Apple, избежать обрушения стоимости акций. С начала торгового дня они потеряли почти десять процентов, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

Как отмечает Bloomberg, инвесторов разочаровали прогнозы по продажам на следующий квартал. Влияет на настроения и рекордное падение стоимости производителя чипов Nvidia, у которого также ожидания доходов на следующий квартал оказались слишком слабыми и расстроили инвесторов.

По оценке Broadcom, в текущем квартале ее выручка составит 14 миллиардов долларов, что на 100 миллионов ниже, чем ожидали аналитики. Кроме того, компания обращает внимание на ухудшение ситуации с ростом операций, не связанных с искусственным интеллектом (ИИ), хотя время выручка от ИИ составит 12 миллиардов долларов, что на 200 миллионов выше ожиданий.

В представленном накануне отчете за третий квартал финансового года сообщалось, что выручка увеличилась на 47 процентов в годовом выражении, до 13,07 миллиарда долларов, а прибыль на акцию составила 1,24 доллара. В прогнозах непосредственно до отчета фигурировали числа 12,97 миллиарда и 1,2 доллара.

Падение Nvidia повлекло за собой продажи многих компаний сектора. Значительно обесценились акции японских Renesas Electronics, Tokyo Electron, Advantest на 7,74 процента, южнокорейских Kospi, Samsung и SK Hynix, тайваньского производителя процессоров Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), а также американских Intel и AMD.