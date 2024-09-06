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02:52, 6 сентября 2024Культура

«Горбатую гору» заблокировали на пиратских сайтах

Роскомнадзор заблокировал «Горбатую гору» на пиратских сайтах

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Роскомнадзор заблокировал фильм про двух ковбоев «Горбатая гора» на пиратских сайтах. На это обратил внимание РБК.

Отмечается, что речь идет о трех интернет-ресурсах. Страницы с фильмом на трех сайтах внесены в реестр запрещенных.

В январе 2023 года фильмы «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем» удалили из российских онлайн-кинотеатров из-за закона об ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Соответствующее распоряжение было подготовлено еще в декабре 2022 года, которое Роскомнадзор разослал онлайн-кинотеатрам.

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      Евгений Силаев
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