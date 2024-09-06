«Горбатую гору» заблокировали на пиратских сайтах

Роскомнадзор заблокировал «Горбатую гору» на пиратских сайтах

Роскомнадзор заблокировал фильм про двух ковбоев «Горбатая гора» на пиратских сайтах. На это обратил внимание РБК.

Отмечается, что речь идет о трех интернет-ресурсах. Страницы с фильмом на трех сайтах внесены в реестр запрещенных.

В январе 2023 года фильмы «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем» удалили из российских онлайн-кинотеатров из-за закона об ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Соответствующее распоряжение было подготовлено еще в декабре 2022 года, которое Роскомнадзор разослал онлайн-кинотеатрам.