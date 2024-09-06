Италия обыграла Францию в матче Лиги наций

Сборная Италии на выезде обыграла Францию в матче Лиги наций УЕФА

Сборная Италии на выезде обыграла Францию в матче первого тура Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 6 сентября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Федерико Димарко, Давиде Фраттези и Джакомо Распадори. У французов гол на счету Брэдли Баркола.

Франция и Италия выступают в группе 2-го дивизиона А. Помимо них, в этом квартете также играют Бельгия и Израиль.

В следующем туре французы 9 сентября на своем поле примут бельгийцев. Итальянцы в тот же день на выезде встретятся с израильтянами.