В США оценили «рабочую лошадку» ВКС России

TNI: российские Су-34 с большим успехом применяют против объектов ВСУ

Истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России успешно применяют против объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эффективность самолета оценили в публикации американского издания The National Interest (TNI).

Автор подчеркнул, что Су-34, который стал основной «рабочей лошадкой» ВКС, — это высокоэффективная платформа.

«Су-34 с большим успехом используется против украинских целей и зарекомендовал себя как надежный вклад в общие военные усилия России», — пишет издание.

Ранее в сентябре издание Military Watch Magazine писало, что Су-34, которые способны наносить удары планирующими бомбами в зоне проведения специальной военной операции, вызывают тревогу на Западе.

В том же месяце стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Эти самолеты могут нести бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые превращают их в высокоточные боеприпасы.