Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:32, 6 сентября 2024Наука и техника

В США оценили «рабочую лошадку» ВКС России

TNI: российские Су-34 с большим успехом применяют против объектов ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России успешно применяют против объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эффективность самолета оценили в публикации американского издания The National Interest (TNI).

Автор подчеркнул, что Су-34, который стал основной «рабочей лошадкой» ВКС, — это высокоэффективная платформа.

«Су-34 с большим успехом используется против украинских целей и зарекомендовал себя как надежный вклад в общие военные усилия России», — пишет издание.

Материалы по теме:
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023
«Их крайне сложно сбить. Практически невозможно» В России увеличивают производство супербомб. Как они меняют ход СВО?
«Их крайне сложно сбить. Практически невозможно»В России увеличивают производство супербомб. Как они меняют ход СВО?
27 марта 2024

Ранее в сентябре издание Military Watch Magazine писало, что Су-34, которые способны наносить удары планирующими бомбами в зоне проведения специальной военной операции, вызывают тревогу на Западе.

В том же месяце стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Эти самолеты могут нести бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые превращают их в высокоточные боеприпасы.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      В России начался первый день трехдневных выборов. Где и кого выбирают россияне?

      Путин передал привет Си Цзиньпину на ВЭФ

      Посол назвал санкции «спортом для США»

      Дуров впервые прокомментировал свое задержание

      В Луганске военкору подарили отравленный букет цветов

      Прокуратура выступила против сделки сына Байдена с правосудием

      Путин назвал фаворита России на выборах в США

      Японский агент признал нанесение вреда безопасности Белоруссии своими действиями

      В США заявили о «двойной победе» России на Украине

      Американские блогеры начали отрицать сотрудничество с телеканалом RT

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше