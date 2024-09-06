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08:32, 6 сентября 2024Силовые структуры

Наемники ВСУ в Курской области растеряли пыл

Наемники ВСУ в Курской области просят о замене на украинские подразделения

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Воюющие в Курской области в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемники растеряли свой изначальный пыл из-за тяжелых боев. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

По его информации, наемники все чаще пытаются ротироваться и смениться на украинские подразделения, «на пушечное мясо».

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

По состоянию на 5 сентября, потери противника за все время вторжения в российский регион превысили 10 тысяч человек.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в результате атаки ВСУ на Курскую область Киев ослабил себя, из-за чего наступление Российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) ускорилось, а российское общество консолидировалось.

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      Марина Совина
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