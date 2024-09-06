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21:03, 6 сентября 2024Забота о себе

Названа настоящая причина пугающего поведения пьяных людей

Психолог Метелева: из-за алкоголя появляется навязчивое поведение

Фото: jcomp / freepik

У тех, кто регулярно употребляет алкоголь, нарушается мышление и, как следствие, меняется поведение, рассказала клинический психолог Татьяна Метелева. Настоящую причину появления пугающего поведения у пьяных она назвала в беседе с aif.ru.

Метелева отметила, что люди под воздействием алкоголя часто демонстрируют навязчивое поведение: совершают одни и те же действия, начинают разговоры или скандалы на одну и ту же тему. «Говоря научным языком, у человека, регулярно употребляющего алкоголь, развивается параноидная симптоматика», — объяснила психолог.

Специалистка обратила внимание на то, что это состояние появляется не сразу: этиловый спирт повреждает головной мозг, из-за этого нарушается мышление, а затем начинаются расстройства поведения. По ее словам, чаще всего это становится заметно, когда некоторые черты характера становятся более очевидными. Например, ворчливый по натуре человек может стать агрессивным, указала эксперт.

Метелева добавила, что бред является крайней стадией развития навязчивого поведения, которое типично для алкоголиков.

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      Екатерина Улитина
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