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18:01, 6 сентября 2024Спорт

Олимпийский чемпион счел российских паралимпийцев обиженными жизнью

Олимпийский чемпион Васильев счел российских паралимпийцев обиженными жизнью
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил участие россиян в летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит Sport24.

Он счел спортсменов обиженными жизнью. «Ладно — поскольку это паралимпийцы, будем считать их нашими. Людей надо поддержать — их и так жизнь немножко, что называется, обидела. Поэтому для них хорошие результаты — достойная прибавка к зарплате», — заявил Васильев.

При этом бывший биатлонист добавил, что на Паралимпиаде не было единой российской команды. «Это все было для самих паралимпийцев, которые заработали денег», — отметил Васильев.

Паралимпиада завершится 8 сентября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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