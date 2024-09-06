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07:22, 6 сентября 2024Россия

Песков назвал цели российской спецоперации на Украине

Песков заявил, что РФ завершит спецоперацию тогда, когда добьется своих целей
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press

Россия завершит спецоперацию тогда, когда добьется своих целей и обеспечит безопасность будущих поколений. При этом конкретных сроков в Москве не ставят, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции. Мы должны застраховать наши будущие поколения. Мы должны обеспечить им безопасность», — отметил он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Дмитрий Песков уточнил, что каких-то конкретных временных рамок нет. По его словам, здесь сроки не так важны.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать вопросы стратегической безопасности только вкупе, а не отдельные их аспекты. Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Москва изначально заявляла, что для РФ расширение НАТО на территорию Украины является недопустимой угрозой для существования государства.

В июле Песков напомнил, что для России нет другой альтернативы, кроме достижения своих целей в результате спецоперации или мирных переговоров. Он отметил, что спецоперация началась как крайнее средство достижения целей РФ.

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      Марина Совина
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