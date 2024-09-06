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16:52, 6 сентября 2024Наука и техника

Sony случайно раскрыла PlayStation 5 Pro

The Verge: Sony показала дизайн PlayStation 5 Pro в юбилейном тизере

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Корпорация Sony случайно раскрыла дизайн будущей консоли PlayStation 5 Pro геймерам. На это обратило внимание издание The Verge.

5 сентября в блоге PlayStation появилась публикация, посвященная 30-летию выхода оригинальной игровой консоли. В юбилейном коллаже пользователи заметили схематичное изображение новой приставки, которой нет в ассортименте Sony.

По мнению журналистов медиа, необычной консолью на тизере может оказаться PlayStation 5 Pro. Она имеет прямоугольную форму и три полосы на корпусе, расположенные по диагонали. В свою очередь инсайдер под ником Dealabs сообщил, что видел упаковку PS5 Pro, на которой также были размещены три полосы.

В материале говорится, что три полоски больше напоминают логотип Adidas и совсем не похожи на те, которые изображены на корпусе классической PlayStation 5. Также Sony опубликовала юбилейную картинку в своих соцсетях, подписав ее словами «Ваш первый взгляд». По мнению журналистов The Verge, таким образом в компании намекнули, что на изображении можно рассмотреть именно PS5 Pro.

В конце августа источники издания The Shortcut заявили, что корпорация Sony представит консоль PlayStation 5 Pro в сентябре. Новая приставка должна поступить в продажу до конца года.

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      Андрей Ставицкий
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