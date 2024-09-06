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13:33, 6 сентября 2024Мир

В России объяснили визит Зеленского на американскую авиабазу Рамштайн в Германии

Депутат Чепа объяснил визит Зеленского на авиабазу Рамштайн неуспехами ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Heiko Becker / Reuters

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил визит президента Украины на американскую авиабазу Рамштайн, расположенную в Германии. В разговоре с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что поездка Зеленского связана с неуспехами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Германию для участия во встрече, которая пройдет на американской авиабазе Рамштайн. Украинский лидер сообщил, что встретится с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом, а также отдельно проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Ситуация для ВСУ критическая, каждый день идет отступление, тяжелая ситуация в Курской области для них, куда они бросили весь свой стратегический резерв. Понятно, что на этом фоне Зеленский просит какой-то поддержки со стороны НАТО. Мы видим и слышим разные точки зрения относительно всего этого и понимаем, что здесь и НАТО, и руководители военных служб этих стран находятся в непростой для принятия решения ситуации. Поэтому Зеленский предпринимает всяческие усилия для получения поддержки», — отметил Чепа.

В рамках встречи на базе Рамштайн Зеленский в том числе призвал военных союзников Киева игнорировать установленные Путиным красные линии и разрешить Киеву использовать оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по российской территории.

Кроме того, украинский лидер пожаловался на недостаток переданных систем ПВО.

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