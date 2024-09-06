Регина Тодоренко объяснила кардинальную смену имиджа поступлением в университет

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко объяснила кардинальную смену имиджа. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Знаменитость пояснила, что решение изменить внешний вид связано со сдачей экзаменов в университет. По ее словам, так она повторила историю, которая случилась с ней перед первым классом. «Я не очень хотела стричься. У меня были длиннющие волосы, но керосин (а раньше вшей изгоняли керосином) сжег мои детские локоны, поэтому решение было очевидным», — рассказала она.

Звезда уточнила, что подтверждение о поступлении пока не получила. «Надеюсь на положительный ответ», — подытожила она.

Ранее в сентябре Регина Тодоренко кардинально сменила имидж и показала результат. Она надела джинсовую жилетку и позировала с объемной укладкой на удлиненном каре вместо длинных волос.