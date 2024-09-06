Роскомнадзор объяснил удаление проекта о реестре каналов в соцсетях

Роскомнадзор: проект о реестре каналов в соцсетях был опубликован преждевременно

Роскомнадзор объяснил удаление проекта о ведении реестра каналов в соцсетях, аудитория которых превышает десять тысяч пользователей, с официального портала нормативных правовых актов. Заявление ведомства приводит ТАСС.

В Роскомнадзоре сообщили, что проект был опубликован преждевременно из-за технической ошибки. «Подготовка проекта документа не завершена», — добавили представители ведомства.

Ранее на портале правовых актов был размещен проект порядка ведения перечня страниц в соцсетях с аудиторией более десяти тысяч человек, а также механизм включения в этот реестр блогов и каналов. Позднее документ был удален.

В конце июля Госдума приняла поправку, согласно которой владельцы страниц в соцсетях и администраторы публичных каналов в мессенджерах с аудиторией не менее десяти тысяч подписчиков обязаны сообщать о себе в Роскомнадзор. В начале августа закон подписал президент России Владимир Путин.