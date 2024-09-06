Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:28, 6 сентября 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор объяснил удаление проекта о реестре каналов в соцсетях

Роскомнадзор: проект о реестре каналов в соцсетях был опубликован преждевременно

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Роскомнадзор объяснил удаление проекта о ведении реестра каналов в соцсетях, аудитория которых превышает десять тысяч пользователей, с официального портала нормативных правовых актов. Заявление ведомства приводит ТАСС.

В Роскомнадзоре сообщили, что проект был опубликован преждевременно из-за технической ошибки. «Подготовка проекта документа не завершена», — добавили представители ведомства.

Ранее на портале правовых актов был размещен проект порядка ведения перечня страниц в соцсетях с аудиторией более десяти тысяч человек, а также механизм включения в этот реестр блогов и каналов. Позднее документ был удален.

В конце июля Госдума приняла поправку, согласно которой владельцы страниц в соцсетях и администраторы публичных каналов в мессенджерах с аудиторией не менее десяти тысяч подписчиков обязаны сообщать о себе в Роскомнадзор. В начале августа закон подписал президент России Владимир Путин.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский призвал союзников Киева игнорировать «красные линии» Путина

      В Германии рухнули надежды на прекращение стагнации

      В Госдуме отреагировали на идею проведения в России специальной демографической операции

      США резко увеличили закупки одного вида российских товаров

      Российский участник СВО заявил о незаконном увольнении

      Конфликт вооруженных «бородачей в тапочках» с участниками СВО попал на видео

      Россиянин устроил стрельбу около детской библиотеки и был задержан

      В России высказались об остановивших колонну бойцов СВО «бородачах в тапочках»

      На Восточном начали заправку «Фрегата» для запуска «Ионосферы-М» № 1-2

      Роскомнадзор объяснил удаление проекта о реестре каналов в соцсетях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше