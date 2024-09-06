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13:40, 6 сентября 2024Экономика

Россияне охладели к автокредитам

Frank RG: объемы выдач автокредитов в России снизились на 7,5 процента в августе

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

По итогам августа 2024 года суммарные объемы выдач автокредитов в России, по предварительной оценке, снизились на 7,5 процента в сравнении с июльским показателем и опустились до отметки в 221,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает Frank RG со ссылкой на собственные статистические данные.

В то же время объемы выдач автокредитов в августе оказались на 40,81 процента выше, чем за тот же период 2023 года. В количественном выражении показатель снизился на 6,4 процента в сравнении с июлем. Средний размер одобренных автозаймов за последний летний месяц также продемонстрировал снижение и упал на 1,2 процента, до 1,45 миллиона рублей, уточнили эксперты.

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Аналитики связали подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин сокращения количества и объемов выдач автозаймов они отнесли ужесточение кредитной политики ЦБ в этом сегменте кредитования. Так, с 1 июля 2024 года регулятор обязал российские финансовые организации применять повышенные коэффициенты риска при выдаче подобного рода займов клиентам со средней и высокой долговой нагрузкой. Кроме того, по мнению экспертов, на охлаждение рынка автокредитования мог повлиять рост цен на новые машины в России.

В августе спад был зафиксирован не только в сегменте автокредитования. Так, согласно данным Frank RG, за последний летний месяц на 2,99 процента сократились выдачи потребительских займов, их объем опустился до отметки в 41,3 миллиарда рублей. В свою очередь, суммарный размер одобренных кредитов наличными за этот период времени снизился на 8,8 процента к июлю и составил 567,4 миллиарда. Рост объемов выдач аналитики выявили только в сегменте ипотечного кредитования. По итогам августа совокупный размер подобных займов увеличился на 6,11 процента, до 567,4 миллиарда.

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