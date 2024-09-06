Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:56, 6 сентября 2024Экономика

Кредитование россиян замедлилось

Frank RG: объем выданных россиянам кредитов снизился на 4,2 % в августе

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам августа 2024 года суммарные объемы выданных россиянам кредитов, по предварительной оценке, сократился на 4,2 процента в сравнении с июльским показателем и опустился до отметки в 1,202 триллиона рублей. Об этом сообщает Frank RG со ссылкой на собственные статистические данные.

За первые восемь месяцев этого года российские банки выдали физическим лицам кредиты на общую сумму в 10,1 триллиона рублей. Достигнутый результат оказался на 5,4 процента ниже в сравнении с тем же периодом 2023-го, уточнили аналитики.

В августе суммарные объемы выданных кредитов наличными сократились на 8,8 процента к июльскому уровню, до 567,4 миллиарда рублей. В количественном выражении показатель упал на 2,2 процента. Средний размер подобных займов за это время снизился на 6,7 процента и составил 171,3 тысячи рублей.

Материалы по теме:
Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?
Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?
26 июля 2024
«Девальвации не будет!» 25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023

В свою очередь объемы выдач потребительских кредитов за последний летний месяц сократился на 2,99 процента и опустился до 41,3 миллиарда рублей. В годовом выражении спад составил 10,8 процента. В то же время средний размер подобных займов продемонстрировал противоположную динамику и вырос к июльскому уровню на 10,6 процента, до 32,4 тысячи рублей. Единственным видом кредитования, которое в августе продемонстрировало рост, оказались ипотечные займы. Их объем составил 371,9 миллиарда рублей и превысил июльское значение на 6,11 процента.

В прошлом году кредитование россиян росло стремительными темпами. Согласно данным Центробанка (ЦБ), только за январь-октябрь 2023-го совокупные объемы займов населения выросли на 6 триллионов рублей и достигли уровня в 34,8 триллиона. На этом фоне суммарный показатель закредитованности россиян оказался рекордным как минимум с 2015 года. На этом фоне руководство регулятора с 1 сентября 2024 года повысило надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам. В ЦБ объяснили свое решение необходимостью ограничить роста долговой нагрузки граждан.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев допустил передачу Дуровым Франции ключей шифрования Telegram

      Рост экономики Европы замедлился перед новым снижением ставок

      Летевший во Владивосток самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

      Microsoft поучаствовала в создании смартфонов

      В Госдуме рассказали о «странной картине» с посмертными самоволками бойцов «Шторм Z»

      В Британии захотели размещать преступников в эстонских тюрьмах

      Продажи одного вида грузовиков упали почти на треть

      Стрелявший рядом с российской школой забаррикадировался в квартире

      Глава МИД Польши начал общение с новым украинским коллегой с исторических споров

      ЕС выделил Украине новую помощь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше