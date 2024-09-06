Кредитование россиян замедлилось

Frank RG: объем выданных россиянам кредитов снизился на 4,2 % в августе

По итогам августа 2024 года суммарные объемы выданных россиянам кредитов, по предварительной оценке, сократился на 4,2 процента в сравнении с июльским показателем и опустился до отметки в 1,202 триллиона рублей. Об этом сообщает Frank RG со ссылкой на собственные статистические данные.

За первые восемь месяцев этого года российские банки выдали физическим лицам кредиты на общую сумму в 10,1 триллиона рублей. Достигнутый результат оказался на 5,4 процента ниже в сравнении с тем же периодом 2023-го, уточнили аналитики.

В августе суммарные объемы выданных кредитов наличными сократились на 8,8 процента к июльскому уровню, до 567,4 миллиарда рублей. В количественном выражении показатель упал на 2,2 процента. Средний размер подобных займов за это время снизился на 6,7 процента и составил 171,3 тысячи рублей.

В свою очередь объемы выдач потребительских кредитов за последний летний месяц сократился на 2,99 процента и опустился до 41,3 миллиарда рублей. В годовом выражении спад составил 10,8 процента. В то же время средний размер подобных займов продемонстрировал противоположную динамику и вырос к июльскому уровню на 10,6 процента, до 32,4 тысячи рублей. Единственным видом кредитования, которое в августе продемонстрировало рост, оказались ипотечные займы. Их объем составил 371,9 миллиарда рублей и превысил июльское значение на 6,11 процента.

В прошлом году кредитование россиян росло стремительными темпами. Согласно данным Центробанка (ЦБ), только за январь-октябрь 2023-го совокупные объемы займов населения выросли на 6 триллионов рублей и достигли уровня в 34,8 триллиона. На этом фоне суммарный показатель закредитованности россиян оказался рекордным как минимум с 2015 года. На этом фоне руководство регулятора с 1 сентября 2024 года повысило надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам. В ЦБ объяснили свое решение необходимостью ограничить роста долговой нагрузки граждан.