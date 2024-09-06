Россиянка-призер ОИ-2024 оценила критику со стороны Винер и главы ОКР

Диана Шнайдер посмеялась над словами Винер и Позднякова о бомжах и иноагентах

Российская теннисистка Диана Шнайдер оценила критику выступавших на Олимпиаде-2024 в Париже нейтральных спортсменов со стороны главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Теннисистка отметила, что привыкла к разным реакциям болельщиков. «Не особо реагировали на негатив. Мы с мамой прочитали, посмеялись, обсудили и забыли», — заявила Шнайдер.

Россиянка на Играх в паре с Миррой Андреевой завоевала серебряную медаль. Это единственная награда россиян на ОИ-2024.

В преддверии Игр Винер и Поздняков подвергли критике россиян, желающих выступить на турнире. Глава ОКР назвал их командной иноагентов, а президент ВФХГ — бомжами.