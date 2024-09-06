Детский сад на российском курорте порос грибами

Mash: поросший грибами детский сад в Сочи попал на видео

В Сочи стены детского сада поросли грибами. Запущенное состояние учреждения неравнодушные родители зафиксировали на видео. Кадрами делится Telegram-канал Mash.

На записи видны покрытые плесенью стены, следы грязи и бегающие по полу тараканы. Кроме того, по словам родителей, в садике расплодились блохи, детей кормят несвежей едой, а работники массово увольняются. Виной всему этому, считают сочинцы, новый заведующий, назначенный из «своих».

Обращение в Роспотребнадзор успехов не принесло: в садике пообещали до ноября сделать ремонт, но дальше слов дело не продвинулось. Если все-таки ремонтные работы начнутся, то группы воспитанников объединят до 50 человек в каждой. Родители сетуют на то, что и сейчас дети часто остаются без присмотра.

Визит управления образования ситуацию не решил. Запрос в Муниципальный центр управления Сочи еще больше разгневал родителей: там сообщили, что проблемный корпус садика закрыт на ремонт, а воспитанников перевели в другой. Однако в действительности детей продолжают держать в заплесневелом здании.

Ранее в Салехарде на парковке возле детского сада из-за отсутствия «ливневок» провалилась земля. Участок не озаботились ничем огородить: в него могут угодить люди и машины, подчеркивают общественники.