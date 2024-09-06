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07:10, 6 сентября 2024Наука и техника

Сбивший шесть дронов ВСУ «Баба-яга» командир назвал слабое место этого БПЛА

Участник СВО Деев назвал слабым местом дрона ВСУ «Баба-яга» аккумулятор

Фото: Ethan Swope / Getty Images

Для уничтожения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-яга» бойцы попадают в аккумуляторы этих дронов, рассказал сбивший шесть таких БПЛА казак Северо-Донского казачьего войска, участник специальной военной операции (СВО), командир взвода Юрий Деев. Слабое место беспилотника боец назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы попадали в аккумуляторы. А так сколько попадали, например, в винт, но у "Бабы-яги" их шесть, поэтому она все равно летит», — поделился Деев.

Также участник СВО отметил, что по беспилотнику «Баба-яга» он может стрелять из ружья.

«Я не один в этом принимаю участие. Со мной мои ребята. Я командир взвода. Из шести я только четыре нашел, два я даже не искал», — добавил он.

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Ранее командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей отметил, что дрон ВСУ «Баба-яга» практически неуязвим. Он добавил, что такой беспилотник может нести до четырех противотанковых мин типа ТМ-62.

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      Варвара Кошечкина
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