Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
2:1
2-й период
live
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Казахстан
0:0
1-й тайм
live
Норвегия
Лига наций УЕФА|Лига В. Группа 3. 1-й тур
Барыс
1:0
Перерыв
live
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
2:0
Перерыв
live
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тейлор Фритц
Завтра
02:00 (Мск)
Фрэнсис Тиафо
US Open (м)
17:01, 6 сентября 2024Спорт

Сборной России захотели организовать товарищеский матч с Бразилией

Ари захотел организовать товарищеский матч между сборными России и Бразилии

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари захотел организовать товарищеский матч между сборными России и Бразилии. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Попробую продвинуть эту идею у себя в стране — мне кажется, получится крутая игра. Если нужна помощь, я всегда помогу — мне нужно понять, в какие даты вы хотите сыграть против Бразилии, я соберу всю информацию и поговорю с Федерацией футбола Бразилии, у меня есть там знакомые, которые помогут», — заявил Ари.

Экс-футболист отметил, что бразильцы очень хорошо относятся к россиянам. По его мнению, сборная России составит хорошую конкуренцию команде Бразилии.

Ранее Ари, который выступал за сборную России, обратился с требованием к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Он призвал их вернуть Россию на турниры и посетовал на влияние политики на спорт.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от всех международных турниров по решению ФИФА и УЕФА. Россияне проводят только товарищеские встречи.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      В России ответили на идею Зеленского завершить конфликт осенью

      Любителей пельменей предупредили об опасности

      В Германии оценили дополнительные поставки IRIS-T Киеву

      Израильская фигуристка выступила против отстранения россиян

      Google заподозрили в нанесении вреда тысячам компаний

      В Британии заявили о приговоре солдатам ВСУ в Угледаре

      В РАН отчитались о ходе исследований вакцины от рака

      Стало известно об одном пострадавшем в ДТП с электричкой под Петербургом

      Кардинальная смена имиджа Кайли Дженнер удивила фанатов

      В отношении стрелявшего с балкона из боевого ружья россиянина возбуждено уголовное дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше