Сборной России захотели организовать товарищеский матч с Бразилией

Ари захотел организовать товарищеский матч между сборными России и Бразилии

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари захотел организовать товарищеский матч между сборными России и Бразилии. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Попробую продвинуть эту идею у себя в стране — мне кажется, получится крутая игра. Если нужна помощь, я всегда помогу — мне нужно понять, в какие даты вы хотите сыграть против Бразилии, я соберу всю информацию и поговорю с Федерацией футбола Бразилии, у меня есть там знакомые, которые помогут», — заявил Ари.

Экс-футболист отметил, что бразильцы очень хорошо относятся к россиянам. По его мнению, сборная России составит хорошую конкуренцию команде Бразилии.

Ранее Ари, который выступал за сборную России, обратился с требованием к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Он призвал их вернуть Россию на турниры и посетовал на влияние политики на спорт.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от всех международных турниров по решению ФИФА и УЕФА. Россияне проводят только товарищеские встречи.