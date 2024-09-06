Семерых подозреваемых задержали по делу о мошенничестве с квартирами россиян

Силовики задержали мошенников, незаконно завладевших 7 квартирами в Кронштадте

Сотрудники силовых структур задержали семерых подозреваемых по делу о мошенничестве с квартирами жителей Кронштадта. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, предполагаемые мошенники были задержаны в Санкт-Петербурге. Предварительно, они с ноября 2014 года по июль 2023-го входили в доверие к людям с низким уровнем жизни и, обещая им улучшение жилищных условий, незаконно завладевали их квартирами в Кронштадте. Таким образом злоумышленники смогли похитить семь квартир, а бывших собственников этих квартир – переселить в дешевое жилье, непригодное для проживания.

Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») УК РФ. Двоих фигурантов суд поместил под стражу, а остальных – под подписку о невыезде. В ходе обысков по местах их жительства были изъяты деньги, банковские карты, смартфоны и другая электроника.

Ранее суд в Москве приговорил к шести годам колонии общего режима риелтора за обман трех клиентов на 27 миллионов рублей. Женщину признали виновной по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.