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10:40, 6 сентября 2024Россия

Соратник Кадырова заявил о заслугах «Ахмата» в удержании Артемовска под контролем России

Соратник Кадырова Алаудинов: «Ахмат» не дал ВСУ вернуть контроль над Артемовском

Фото: РИА Новости

Спецназ «Ахмат» не дал Вооруженным силам Украины (ВСУ) вернуть контроль над Артемовском (украинское название — Бахмут) в 2023 году. Об этих заслугах подразделения заявил командир подразделения, соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-майор Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС.

«Наверное, надо все-таки отдать должное подразделению спецназа "Ахмат" и отметить, что во многом благодаря именно спецназу (...) противник не смог завладеть обратно Артемовском», — высказался командир формирования.

По заявлению Алаудинова, он лично сыграл роль в удержании города под контролем России, расставив войска и координируя действия бойцов.

Артемовск перешел под полный контроль России в мае 2023 года, спустя 224 дня боев. Он расположен к северу от крупного города Горловка и служил важным транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе. ВСУ не раз пытались прорвать российскую оборону в Артемовске.

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      Марк Леонов
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