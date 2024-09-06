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14:19, 6 сентября 2024Наука и техника

Спецназ «Ахмат» на курском направлении организовал центр по доработке дронов

Спецназ «Ахмат» и «Союз ветеранов СВО» организовали центр по доработке дронов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Спецназ «Ахмат» и «Союз ветеранов специальной военной операции (СВО)» на курском направлении организовали центр по доработке дронов. Об этом со ссылкой на начальника службы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) спецназа «Ахмат» с позывным Куратор сообщает ТАСС.

По его словам, организация планирует повышать эффективность применения дронов до 80 процентов. «Данный центр создан для того, чтобы дорабатывать дроны, сделать так, чтобы наши бойцы на передовой получали готовые дроны, и им не надо было перепаять там связь, поставить новый видеопередатчик», — сказал начальник.

Куратор добавил, что в сутки каждое подразделение БПЛА может расходовать до 20-30 дронов, а центр в среднем за сутки передает бойцам до 100 беспилотников.

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Ранее генеральный директор компании «Ремдизель» Александр Захаров сообщил, что российскую бронемашину З-СТС (защищенное специальное транспортное средство) «Ахмат» выпустят в двух версиях — базовой и усовершенствованной.

В июле боец спецназа «Ахмат» с позывным Раут перечислил опасные технические новинки, которые используют Вооруженные силы Украины в зоне СВО.

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      Иван Потапов
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