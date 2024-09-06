Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:40, 6 сентября 2024Наука и техника

США заменят советские ракеты ВСУ

США с партнерами разработают замену для ЗРК С-300 и авиаракет Р-27 ВСУ

Фото: Wikimedia

Вашингтон вместе с европейскими партнерами работает над созданием замены для советского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и авиаракет класса «воздух-воздух» Р-27, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС.

«Соединенные Штаты при содействии ряда европейских компаний совместно с Украиной разрабатывают и создают замену зенитно-ракетному комплексу С-300, а также ракете класса "воздух-воздух" Р-27», — сказал он на встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Материалы по теме:
Истребители F-16 на Украине: на что способен американский самолет и изменит ли он ситуацию на фронте?
Истребители F-16 на Украине:на что способен американский самолет и изменит ли он ситуацию на фронте?
9 августа 2024
От «Стингера» к Patriot: какие системы ПВО Запад передал Украине?
От «Стингера» к Patriot:какие системы ПВО Запад передал Украине?
2 марта 2023

В мае появились фотографии украинских ЗРК FrankenSAM («ЗРК-Франкенштейны»), которые состоят из советских и западных компонентов. Машины на базе пусковых установок советских ЗРК «Бук» способны нести американские ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder.

В январе на Украине заявили о первом применении FrankenSAM. Бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отметил, что гибридные системы позволяют сэкономить годы, необходимые для создания новых ЗРК.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      В России ответили на идею Зеленского завершить конфликт осенью

      Офицер ВСУ уличил Зеленского во лжи

      Работающая на суперъяхтах стюардесса рассказала о секретах богатых пассажиров

      Пьяный пассажир попытался штурмовать кабину пилотов во время полета и попал на видео

      Названа цена билета на устроенную Тутберидзе ради 12-летней фигуристки открытую тренировку

      Россиянин с голым торсом вышел покурить во двор и был арестован

      Настасья Самбурская сменила имидж

      Казахстан сыграл вничью с Норвегией в дебютном матче Черчесова

      Врач назвала снижающие иммунитет факторы

      Израильская армия заявила о подготовке к наступательным действиям на ливанском фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше