В Еврокомиссии прокомментировали слова Дурова после задержания во Франции

Представитель ЕК Мамер: дело Дурова не связано с законом ЕС о цифровых услугах

Дело основателя Telegram Павла Дурова не связано с законом Европейского союза (ЕС) о цифровых услугах. Об этом напомнил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер, комментируя слова российского бизнесмена после задержания во Франции, передает РИА Новости.

«Мы настаиваем на том, чтобы делать различие между процедурами в рамках уголовных дел во Франции и исполнением закона о цифровых услугах ЕС», — отметил он.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. 28 августа его поместили под судебный надзор во Франции и обязали выплатить залог в размере пяти миллионов евро.

5 сентября основатель Telegram дал первые комментарии после своего задержания. Претензии французских властей он назвал «удивительными», отметив, что мессенджер cоблюдает законы, имеет представителя в Евросоюзе, который отвечает на запросы, а у Парижа есть «множество способов» связаться лично с Дуровым.