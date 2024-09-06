В Кремле отреагировали на предложение Тайваня к Китаю отобрать часть России

Песков: призыв Тайваня к Китаю отобрать часть России не воспринимается всерьез

Призыв главы администрации Тайваня Лая Циндэ к Китаю отобрать часть территории России с трудом воспринимается всерьез. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы таких заявлений не видели, честно говоря. Ну и даже если они были, то вряд ли их можно воспринимать как серьезные высказывания», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее Циндэ выступил с предложением к КНР отобрать российский Дальний Восток, который он утратил по итогам Айгунского договора 1858 года. По словам Циндэ, если Китай считает Тайвань частью своей территории, то он также должен претендовать на российские земли.

3 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россию не интересуют слова главы администрации Тайваня.