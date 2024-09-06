Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:46, 6 сентября 2024Бывший СССР

В Минске рассказали о нежелании отказываться от контактов с Токио

МИД Белоруссии: Минск не откажется от контактов с Токио из-за японского шпиона
Анатолий Глаз

Анатолий Глаз. Кадр: BelarusMFA / YouTube

Минск не откажется от контактов с Токио после задержания в Белоруссии японского шпиона. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, передает БелТА.

«Мы не отказываемся от дальнейших контактов с японской стороной по данному делу. Подчеркиваем неприемлемость любых действий иностранных разведывательных служб, нарушающих суверенитет нашей страны», — сказал он.

В среду, 4 сентября, на территории Белоруссии был задержан сотрудник спецслужб Японии. По данным Минска, агент занимался сбором информации о социальной и политической обстановке в стране, съемкой военной инфраструктуры и собирал сведения о происходящем на границе с Украиной.

Впоследствии посольство Японии подтвердило факт задержания японского гражданина на территории Белоруссии. Как рассказал генеральный секретарь кабинета министров страны Есимаса Хаяси, 50-летний мужчина был задержан белорусскими властями за нарушение внутреннего законодательства.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский приехал к союзникам и предложил завершить конфликт с Россией. Как и когда он хочет это сделать?

      В российском регионе задержан гражданин Украины за денежный перевод на счет «Азова»

      Раскрыты подробности загадочной смерти приближенного Тимура Иванова

      Брат и сестра выиграли 35 миллионов рублей благодаря билету с датами их рождения

      Райффайзенбанк опроверг риски в работе из-за решения суда

      Путин и президент Сербии обсудят приглашение на саммит БРИКС

      В МИД Белоруссии рассказали о подробностях дела о шпионаже Японии

      Пилоты ВСУ прибыли в Канаду для обучения на F-16

      В России подорожали шины

      Путин поручил образовать оргкомитет национального центра «Россия»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше