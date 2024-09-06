В Минске рассказали о нежелании отказываться от контактов с Токио

МИД Белоруссии: Минск не откажется от контактов с Токио из-за японского шпиона

Минск не откажется от контактов с Токио после задержания в Белоруссии японского шпиона. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, передает БелТА.

«Мы не отказываемся от дальнейших контактов с японской стороной по данному делу. Подчеркиваем неприемлемость любых действий иностранных разведывательных служб, нарушающих суверенитет нашей страны», — сказал он.

В среду, 4 сентября, на территории Белоруссии был задержан сотрудник спецслужб Японии. По данным Минска, агент занимался сбором информации о социальной и политической обстановке в стране, съемкой военной инфраструктуры и собирал сведения о происходящем на границе с Украиной.

Впоследствии посольство Японии подтвердило факт задержания японского гражданина на территории Белоруссии. Как рассказал генеральный секретарь кабинета министров страны Есимаса Хаяси, 50-летний мужчина был задержан белорусскими властями за нарушение внутреннего законодательства.