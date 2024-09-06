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17:57, 6 сентября 2024Мир

В ООН прокомментировали санкции США против российских СМИ

УВКПЧ ООН не стало давать оценку санкциям США против российских СМИ
СюжетСанкции против России:

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выступает за свободу слова, но не станет давать оценку санкциям США против российских СМИ. Об этом сообщает официальный представитель УВКПЧ ООН Элизабет Троссел, ее цитирует РИА Новости.

«Мы отмечаем, что санкции, введенные по этому делу, как сообщается, связаны с обвинениями в преступной деятельности, но у нас недостаточно информации, чтобы комментировать особенности этого дела», — заявила Троссел.

Представитель УВКПЧ ООН при этом добавила, что ведомство «привержено делу поощрения уважения свободы выражения мнений, включая свободу СМИ, и других прав журналистов и работников СМИ».

Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и принадлежащих ей СМИ, в том числе РИА Новости, RT и Sputnik. Под ограничения также попали несколько физических лиц, включая главного редактора RT Маргариту Симоньян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва прорабатывает ответ на санкционные ограничения США против российских СМИ.

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      Елизавета Мытарева
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