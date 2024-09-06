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17:03, 6 сентября 2024Россия

В России ответили на идею Зеленского завершить конфликт осенью

Сенатор Карасин назвал реальной идею Зеленского завершить конфликт осенью

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Идея президента Украины Владимира Зеленского завершить военный конфликт с Россией осенью реальна при некоторых условиях, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он ответил на инициативу политика.

Я думаю, что это возможно при том условии, если будут выполнены все те условия, о которых говорил президент России Владимир Путин, он все это четко сформулировал

Григорий Карасинроссийский сенатор

«Если президент Зеленский готов пойти на переговоры на этих условиях, это вполне реально. У меня есть большие сомнения, что это состоится, потому что Зеленский сейчас, судя по всему, бросается из стороны в сторону и ведет себя несколько алогично. Но если готовность к урегулированию конфликта звучит, значит, должны быть проработаны позиции со стороны режима Киева и официально предложены российской стороне. Подождем, увидим, будем оставаться осторожными оптимистами по этому поводу», — сказал сенатор.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил закончить конфликт с Россией осенью. Об этом он заявил во время встречи контактной группы по военной помощи Киеву «Рамштайн» в Германии. По его словам, завершение боевых действий позволит восстановить надежный международный порядок безопасности.

При этом на встрече политик призвал военных союзников Киева игнорировать красные линии, которые устанавливает Кремль. Он попросил разрешить использовать дальнобойное западное оружие для ударов вглубь России.

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      Варвара Кошечкина
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