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11:32, 6 сентября 2024Россия

В России высказались об остановивших колонну бойцов СВО «бородачах в тапочках»

В России призвали разобраться по закону с угрожавшими бойцам СВО мужчинами

Кадр: Telegram-канал Española | Военная организация «Эспаньола». ОФ

Действиям «бородачей в тапочках», которые угрожали участникам специальной военной операции (СВО), должна быть дана правовая оценка. Об этом заявил автор Telegram-канала «Два майора».

Ранее в сети было опубликовано видео конфликта бойцов СВО с группой мужчин в штатском. Они якобы представились сотрудниками Росгвардии, военной комендатуры и подразделения «Ахмат». Из-за этого бойцы были вынуждены взять оружие на изготовку.

Автор «Двух майоров» потребовал от старшего из «бородачей» видеоизвинений. После этого попавшие на видео мужчины должны понести ответственность по закону, продолжил он. «Бараны вы. (...) Вы своим зарвавшимся поведением, недопустимым для воина, сами даете даже не поводы, а причины думать многим людям плохо даже (...) не о вас, а о Рамзане Ахматовиче Кадырове, у которого недавно гостил верховный», — говорится в сообщении.

Ранее кавказцы устроили танцы со стрельбой в воздух в одном из приграничных районов Белгородской области. На выложенном стоп-кадре из видео на одном из мужчин видна военная форма. Telegram-канал «Zаписки Vетерана» утверждает, что в инциденте принимали участие бойцы чеченского батальона имени Шейха Мансура.

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      Алан Босиков
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