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08:02, 6 сентября 2024Россия

В российском регионе объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков: в Белгородской области объявили ракетную опасность

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — уточняется в сообщении главы области.

5 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Грузское Борисовского района Белгородской области.

В этот же день ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области. По словам губерантора, при обстреле Новой Таволжанки пострадал мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения предплечья и ноги. Он самостоятельно обратился в больницу в Шебекино.

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      Юлия Мискевич
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