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16:25, 6 сентября 2024Экономика

В стране СНГ остановили работу российской системы денежных переводов

В Молдавии остановили работу с системой переводов «Золотая корона»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Банки Молдавии перестали принимать и отправлять денежные переводы через «Золотую корону», со ссылкой на информацию кредитных организаций сообщает ТАСС.

Отмечается, что еще на прошлой неделе использование этой российской платежной системы, остававшейся последней доступной для переводов между двумя государствами, было возможно — с мая, когда в этой стране СНГ перестала работать услуга онлайн-переводов, операции по «Золотой короне» можно было провести в отделениях нескольких банков. На сайте одного из них, Eurocreditbank, указано, что приостановка связана «с необходимыми операционными корректировками». Сроки ее действия в Молдавии не приводят.

Ранее решение ряда казахстанских банков приостановить использование «Золотой короны» связали с возможным давлением представителей США. Американцы в августе ввели блокирующие санкции против «Центра финансовых технологий», который создает платежное программное обеспечение для ряда организаций, включая указанную систему переводов. После этого в Грузии сначала прекратили работу с системой переводов, а после проверки на соблюдение ограничений ее возобновили.

В казахстанском Freedom Bank в начале недели также подтвердили возобновление обслуживания переводов. Об этом писало издание Frank Media.

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