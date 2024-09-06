В Telegram опровергли обновление политики модерации после задержания Дурова

Telegram сообщил, что не менял политику модерации в отношении приватных чатов

Представители Telegram сообщили, что сервис не менял политику модерации в отношении приватных чатов после задержания основателя мессенджера Павла Дурова в Париже. Заявление доступно на странице платформы в соцсети X.

«Вы всегда можете пожаловаться модераторам на сообщения из любой группы, это работает как пересылка. Приватные чаты также остаются приватными, хотя вы всегда можете сообщить модераторам о новом входящем чате», — опровергли обновление политики модерации представители сервиса.

6 сентября сообщалось, что Telegram мог обновить политику модерации после задержания Дурова. Утверждалось, что сервис начнет модерировать приватные чаты.

Ранее Дуров сделал первое заявление после задержания в парижском аэропорту. Предприниматель назвал претензии французских властей к нему «удивительными». По словам основателя Telegram, его допрашивали в течение четырех дней.

Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом, который запретил ему покидать территорию Франции в течение шести месяцев. По версии следствия, бизнесмен является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram.