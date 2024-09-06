Вебкамщицам запретили работать в одной из постсоветских стран

Tengrinews: Казахстан объявил вебкам уголовным преступлением

Власти Казахстана официально запретили вебкам. Об этом сообщил ресурс Tengrinews.

Соответствующие поправки внесены в закон «О противодействии торговле людьми», который ввел в Уголовный кодекс новое понятие — «иные услуги сексуального характера». К таковым отнесено «совершение с целью получения дохода или выгод имущественного характера действий, направленных на удовлетворение половой потребности (страсти) другого лица, в том числе дистанционно в режиме реального времени посредством сетей телекоммуникаций, в том числе интернета».

Как известно в июле 2024 года глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что в России нет необходимости запрещать вебкам. Она убеждена, что российское общество удастся вернуть к традиционным ценностям.

Между тем в другой постсоветской республике, Киргизии, вебкам-индустрия тоже была запрещена. Организаторам таких студий будет грозить штраф на сумму от 100 до 300 тысяч сомов (от 102 до 308 тысяч рублей). Девушки, занимающиеся вебкамом, заплатят штраф в 10 тысяч сомов.

В начале апреля 2024 года зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил ввести уголовное наказание за рекламу вебкам-студий.