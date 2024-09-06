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20:26, 6 сентября 2024Забота о себе

Врач дала рекомендации по профилактике инфаркта

Кардиолог Саламатина рекомендовала статины для профилактики инфаркта

Фото: freepik

Самое важное в профилактике инфаркта — это борьба с атеросклеротическими бляшками, считает врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Людмила Саламатина. Как не допустить инфаркт, если бляшки уже образовались, она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

Саламатина подчеркнула, что наиболее опасными считаются нестабильные атеросклеротические бляшки с мягкой и неплотной оболочкой. Она уточнила, что такие бляшки могут быть совсем небольшими. По ее словам, их опасность в том, что, если они разорвутся в артериях сердца, там образуется сгусток крови — тромб, который закрывает просвет сосуда и останавливает кровоснабжение мышц сердца.

Чтобы не допустить такой сценарий, кардиолог рекомендовала регулярно проходить осмотр для выявления атеросклеротических бляшек. Далее, по ее словам, обычно назначают препараты статины для профилактики разрыва бляшек. «Также важно нормализовать уровни холестерина, сахара и артериального давления, отказаться от курения и алкоголя, поддерживать нормальный вес и уровень физической активности, бороться со стрессом», — дала рекомендации врач.

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