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06:36, 6 сентября 2024Россия

Врио главы российского региона прибыл на место пожара на складе

Врио губернатора Миляев прибыл на место пожара в Тульской области

Фото: Stringer / News.ru / Global Look Press

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Тульской области Дмитрий Миляев прибыл на место пожара на складе в Узловском районе. Об этом глава российского региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Прибыл в Узловский район, где горит склад. Ситуация по тушению крупного пожара под контролем. На месте работают более 20 пожарных расчетов», — написал Миляев.

Ранее сообщалось, что на на заводе «Пластик» в Узловском районе начался крупный пожар. Информация о возгорании поступила в 18:29 На место ЧП выехали восемь пожарных расчетов и автолестница.

Позднее сотрудники МЧС России локализовали возгорание. Огнеборцы смогли предотвратить распространение пламени на три производственных здания.

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      Евгений Силаев
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