Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:50, 6 сентября 2024Мир

Захарова указала на трагикомичность ситуации с Дуровым во Франции

Захарова: Франция не смогла объяснить, что произошло в ситуации с Дуровым

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Франция не смогла объяснить, что произошло в ситуации с основателем Telegram Павлом Дуровым. На трагикомичность ситуации указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«На мой взгляд, самое отвратительное и трагикомичное — не только то, что было предпринято в отношении Дурова, а то, что они объяснить это не смогли ни своему населению, ни мировому сообществу», — сказала дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также задалась вопросом, почему французские власти утратили навык всех реально действующих демократических механизмов, поскольку у них нет обратной связи со своим населением.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ведомство продолжает работать над получением максимально подробной и понятной информации по делу основателя Telegram. Он отметил, что сразу после появления информации о задержании Дурова МИД России обратился во французское дипломатическое ведомство и направил официальную ноту с просьбой дать информацию о происходящем и предоставить консульский доступ.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров рассказал про единственную встречу с Кулебой после начала СВО. О чем он говорил с экс-главой МИД Украины?

      Стало известно об отказе Дурова от дипломатической помощи России и ОАЭ

      Ненефтегазовые доходы России резко выросли

      Алаудинов со смехом рассказал о попытке ВСУ сбить беспилотник в Курской области

      Бывшего смотрящего за Тюменью осудили за занятие высшего положения в преступной иерархии

      Исполнителя хита «Чудная долина» обвинили в мошенничестве на миллионы рублей

      Захарова указала на трагикомичность ситуации с Дуровым во Франции

      Кузяев поделился впечатлениями от матча со сборной Вьетнама

      Оксана Самойлова показала фигуру в прозрачном боди

      «Вэсэушников не пустили». Три бойца «Ахмата» держали оборону в курском приграничье ради эвакуации жителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше