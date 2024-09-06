Захарова указала на трагикомичность ситуации с Дуровым во Франции

Захарова: Франция не смогла объяснить, что произошло в ситуации с Дуровым

Франция не смогла объяснить, что произошло в ситуации с основателем Telegram Павлом Дуровым. На трагикомичность ситуации указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«На мой взгляд, самое отвратительное и трагикомичное — не только то, что было предпринято в отношении Дурова, а то, что они объяснить это не смогли ни своему населению, ни мировому сообществу», — сказала дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также задалась вопросом, почему французские власти утратили навык всех реально действующих демократических механизмов, поскольку у них нет обратной связи со своим населением.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ведомство продолжает работать над получением максимально подробной и понятной информации по делу основателя Telegram. Он отметил, что сразу после появления информации о задержании Дурова МИД России обратился во французское дипломатическое ведомство и направил официальную ноту с просьбой дать информацию о происходящем и предоставить консульский доступ.