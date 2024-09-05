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17:59, 5 сентября 2024Мир

Лавров рассказал о работе МИД России по делу Дурова

Лавров: МИД продолжает работу над получением подробной информации по делу Дурова

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

МИД России продолжает работать над получением максимально подробной и понятной информации по делу основателя Telegram Павла Дурова. О работе российского внешнеполитического ведомства в данном вопросе рассказал его глава Сергей Лавров в интервью РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы продолжаем работать, с тем чтобы получить максимально подробную и понятную информацию, но они исходят из того, что поскольку есть французское гражданство и он задержан на французской территории, то применяется французское законодательство», — сказал дипломат.

Он отметил, что сразу после появления информации о задержании Дурова МИД России обратился во французское дипломатическое ведомство направил официальную ноту с просьбой дать информацию о происходящем и предоставить консульский доступ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действия властей Франции в отношении основателя Telegram не очень понятны, так как они носят избирательный характер. По словам президента, Telegram используется разными людьми и структурами, но «этим грешат все» подобные платформы.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. 28 августа его поместили под судебный надзор во Франции. Российского предпринимателя также обязали выплатить залог в размере пяти миллионов евро.

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      Семен Александров
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