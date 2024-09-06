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21:01, 5 сентября 2024Забота о себе

Женщина узнала о происходившем на мальчишнике и развелась через две недели после свадьбы

Фото: Scott Webb / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее подруга развелась через две недели после свадьбы. По словам женщины, причиной разрыва стало поведение мужа во время мальчишника. На ее рассказ обратило внимание издание Mirror.

Автор поста объяснила, что ее подруга должна была выйти замуж за мужчину, с которым у них уже был годовалый ребенок. Торжество планировалось провести в другом городе. Однако за несколько дней до свадьбы невеста узнала, что во время мальчишника жених несколько раз изменил ей.

«Она попыталась отменить свадьбу за три дня до того, как им нужно было выезжать. Но ее отец сказал: "Нет, все уже оплачено"», — отметила она. Еще одним аргументом отца в пользу того, чтобы не отменять торжество, было то, что гости уже купили билеты и забронировали номера в гостиницах.

В итоге подруга рассказчицы под давлением согласилась выйти замуж, но через две недели связалась с адвокатом и подала на развод. В комментариях под постом многие осудили отца невесты, который заставил ее выйти замуж, хотя она не хотела делать этого.

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      Алиса Дмитриева
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