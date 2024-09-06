Журова оценила допуск россиян на церемонию закрытия Паралимпиады-2024

Журова заявила, что на месте паралимпийцев пропустила бы церемонию закрытия Игр

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила допуск россиян на церемонию закрытия летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Она подчеркнула, что решение о посещении мероприятия должны принимать спортсмены. «Но я бы не посетила. В нынешних условиях там нет ни флага, ни гимна. Не надо ей придавать особое значение», — заявила Журова.

Экс-спортсменка, участвовавшая в четырех Олимпиадах, отметила, что сама ни разу не была на церемонии закрытия. «Потому что у меня были другие соревнования прямо после Олимпиады. Церемония закрытия не считалась чем-то важным», — добавила Журова.

Ранее 6 сентября стало известно, что оргкомитет предоставил приглашения на церемонию для российских и белорусских спортсменов, тренеров и персонала. Она состоится 8 сентября.