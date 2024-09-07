Биатлонистка оценила шансы на участие россиян в Олимпиаде-2026

Биатлонистка Сливко: верю, что россиян допустят до Олимпийских игр-2026

Российская биатлонистка Виктория Сливко оценила шансы на участие в Олимпийских игр-2026. Ее слова приводит ТАСС.

Сливко заявила, что верит в допуск россиян на Олимпиаду. «Поэтому очень полезно участвовать в таких соревнованиях, как Кубок Содружества в Красноярске. Это тоже турнир международного уровня», — отметила она.

Серебряный призер Игр-2022 в Пекине Ирина Казакевич рассказала, что биатлонисты уже начали подготовку к Олимпиаде-2026. «Нужно сделать все от себя зависящее, а как сложатся обстоятельства, будет видно», — объяснила спортсменка.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.