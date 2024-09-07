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16:38, 7 сентября 2024Культура

Долина рассказала о ходе расследования по делу о мошенничестве

Певица Долина заявила, что следствие по делу о мошенничестве в самом разгаре

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Обманутая аферистами народная артистка России Лариса Долина рассказала, что следствие по делу о мошенничестве сейчас в самом разгаре. Об этом она заявила журналистам на избирательном участке, пишет РИА Новости.

Певица добавила, что в интересах следствия не может раскрыть подробности расследования. «Настрой боевой», — констатировала она.

Ранее стало известно, что из-за угроз расправой со стороны мошенников Долина попросила защиты у государства. По словам певицы, в конце августа она сообщения с требованием освободить жилплощадь. В противном случае ей пригрозили травмировать дочь и внучку, а саму долину лишить жизни.

В середине августа мошенники обманули Долину на 180 миллионов рублей и лишили квартиры. Следствие считает, что аферисты звонили артистке с Украины. Также выяснилось, что в сделке было задействовано риэлтерское агентство «Львов эстейт», представители которого не знали о преступных намерениях «представителей» артистки.

ЖЗЛ
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