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15:12, 7 сентября 2024Спорт

Гендиректор клуба из ОАЭ рассказал о зарплате Промеса

Зарплата Промеса в дубайском «Юнайтед» составляет 15 процентов бюджета клуба

Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Гендиректор дубайского футбольного клуба «Юнайтед» Илие Чебану раскрыл финансовые подробности трансфера бывшего форварда «Спартака» Квинси Промеса. Его слова приводит «РБ Спорт».

Функционер подчеркнул, что голландец присоединился к команде в качестве свободного агента. «Но его зарплата — это где-то 15 процентов годового бюджета клуба. Не такая большая сумма, как могла бы быть», — заявил Чебану.

Промес перешел в «Юнайтед» 5 сентября. Сроки соглашения с 32-летним нидерландским полузащитником не уточняются.

1 июня «Спартак» расторг контракт с Промесом. В клубе заявили, что у игрока истекло действующее соглашение. Голландец не может покидать ОАЭ, так как власти страны на данный момент рассматривают запрос Нидерландов о его экстрадиции.

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      Алексей Гусев
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