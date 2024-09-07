Гендиректор клуба из ОАЭ рассказал о зарплате Промеса

Зарплата Промеса в дубайском «Юнайтед» составляет 15 процентов бюджета клуба

Гендиректор дубайского футбольного клуба «Юнайтед» Илие Чебану раскрыл финансовые подробности трансфера бывшего форварда «Спартака» Квинси Промеса. Его слова приводит «РБ Спорт».

Функционер подчеркнул, что голландец присоединился к команде в качестве свободного агента. «Но его зарплата — это где-то 15 процентов годового бюджета клуба. Не такая большая сумма, как могла бы быть», — заявил Чебану.

Промес перешел в «Юнайтед» 5 сентября. Сроки соглашения с 32-летним нидерландским полузащитником не уточняются.

1 июня «Спартак» расторг контракт с Промесом. В клубе заявили, что у игрока истекло действующее соглашение. Голландец не может покидать ОАЭ, так как власти страны на данный момент рассматривают запрос Нидерландов о его экстрадиции.