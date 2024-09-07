Гендиректор клуба из ОАЭ рассказал о зарплате Промеса

Гендиректор дубайского футбольного клуба «Юнайтед» Илие Чебану раскрыл финансовые подробности трансфера бывшего форварда «Спартака» Квинси Промеса. Его слова приводит «РБ Спорт».
Функционер подчеркнул, что голландец присоединился к команде в качестве свободного агента. «Но его зарплата — это где-то 15 процентов годового бюджета клуба. Не такая большая сумма, как могла бы быть», — заявил Чебану.
Промес перешел в «Юнайтед» 5 сентября. Сроки соглашения с 32-летним нидерландским полузащитником не уточняются.
1 июня «Спартак» расторг контракт с Промесом. В клубе заявили, что у игрока истекло действующее соглашение. Голландец не может покидать ОАЭ, так как власти страны на данный момент рассматривают запрос Нидерландов о его экстрадиции.