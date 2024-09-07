Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лада
1:3
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
2:0
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
1:1
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
2:3
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Алания
1:1
Завершен
Сочи
Россия — Мелбет Первая лига|9-й тур
КАМАЗ
0:1
Завершен
Черноморец
Россия — Мелбет Первая лига|9-й тур
21:53, 7 сентября 2024Спорт

Любительская команда ушла с поля из-за конфликта с Дзюбой

Любительская команда «Амкал» ушла с поля из-за конфликта с Дзюбой

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Московская любительская команда «Амкал» ушла с поля из-за конфликта с форвардом Артемом Дзюбой. Об этом сообщает «Чемпионат».

Нападающий, выступавший за команду Mandalorian на товарищеском турнире, пнул игрока «Амкала» Антона Карпова. Рефери не стал удалять Дзюбу, а партнеры пострадавшего в знак протеста покинули поле.

Команда Дзюбы продолжила забивать мячи в пустые ворота соперника. Форвард назвал игроков «Амкала» девочками.

29 мая московский «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы. Форвард представлял команду с февраля 2023-го, а в данный момент является свободным агентом.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе заявили о переломном моменте в конфликте на Украине. Как Киев может изменить ход боевых действий?

      Трамп заявил об обиде на Путина из-за высказывания о Харрис

      Корабли ФРГ пройдут через Тайваньский пролив вопреки протестам КНР

      Полмиллиона человек вышли на акцию протеста в Тель-Авиве

      На Западе предупредили об опасном шаге Украины

      В теле «российского кита-шпиона» обнаружили пулю

      В Петербурге на избирательных участках произошла серия отравлений готовой едой

      Объявлен обладатель гран-при Венецианского кинофестиваля

      Любительская команда ушла с поля из-за конфликта с Дзюбой

      Жители Одессы перекрыли улицу из-за отключений света

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше