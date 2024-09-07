Любительская команда ушла с поля из-за конфликта с Дзюбой

Любительская команда «Амкал» ушла с поля из-за конфликта с Дзюбой

Московская любительская команда «Амкал» ушла с поля из-за конфликта с форвардом Артемом Дзюбой. Об этом сообщает «Чемпионат».

Нападающий, выступавший за команду Mandalorian на товарищеском турнире, пнул игрока «Амкала» Антона Карпова. Рефери не стал удалять Дзюбу, а партнеры пострадавшего в знак протеста покинули поле.

Команда Дзюбы продолжила забивать мячи в пустые ворота соперника. Форвард назвал игроков «Амкала» девочками.

29 мая московский «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы. Форвард представлял команду с февраля 2023-го, а в данный момент является свободным агентом.