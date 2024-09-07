Названа предварительная причина возгорания машин на парковке в Подмосковье

Mash: пожар на парковке в Одинцове мог начаться из-за взрыва газового баллона

Пожар на многоуровневой парковке в подмосковном поселке Лесной Городок Одинцовского городского округа мог начаться из-за взрыва газового баллона в одной из машин. Предварительную причину происшествия назвал Mash в Telegram.

Как выяснилось со слов очевидцев, пострадавший мужчина ремонтировал свой автомобиль и задел баллон с газом, что привело к возгоранию. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По последним данным МЧС Московской области, пожар локализован на площади в 713 квадратных метров, открытое горение ликвидировано. На месте работают 4 единицы техники и 20 спасателей. В ведомстве также подтвердили появившуюся до этого информацию о смерти двух человек.

Ранее в сети опубликовали кадры с десятками полыхающих на парковке машин. На записи сквозь огонь можно различить горящие автомобили. Также запечатлен поднимающийся в небо плотный черный дым, который, со слов очевидцев, можно наблюдать на расстоянии в несколько километров.

О пожаре на парковке в Одинцове стало известно днем 7 сентября. По неофициальным данным, сгорели минимум 20 машин.