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13:19, 7 сентября 2024Россия

Появились кадры с десятками полыхающих на парковке в Подмосковье машин

Опубликовано видео с горящими на парковке в Подмосковье машинами

В сети появилось видео с десятками машин, горящих на многоуровневой парковке в подмосковного поселке Лесной Городок Одинцовского городского округа. Ролик опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно объятую пламенем парковку, над которой поднимается плотный черный дым. Сквозь огонь можно различить полыхающие автомобили.

О пожаре на парковке в Одинцове стало известно днем 7 сентября. По неофициальным данным, сгорели минимум 20 машин. Также сообщалось об одном пострадавшем. Еще двух человек спасти не удалось. Тушением возгорания занимаются пожарные. Причина происшествия пока неизвестна.

Ранее в деревне Юрцово в Подмосковье загорелась квартира на четвертом этаже жилого дома. В результате пострадали семь членов одной семьи, пятеро из которых — дети. Еще троих несовершеннолетних спасти не удалось. Позже стало известно о смерти их матери.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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