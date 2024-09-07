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14:48, 7 сентября 2024Россия

Путин допустил превращение кинопарка «Москино» в центр притяжения туристов

Президент России и Мэр Москвы торжественно открыли кинопарк «Москино»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Кинопарк «Москино» может стать центром притяжения туристов и одной из самых эффективных площадок в своей сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время презентации первой очереди парка, передает РИА Новости.

«"Без всяких сомнений, это будет одно из мест притяжения для многочисленных туристов. Я в этом не сомневаюсь. Любой человек с удовольствием и с большим интересом посмотрит со стороны, что такое кино изнутри, как это делается… Действительно, эта площадка может стать одной из самых больших и эффективных в мире», — сказал он.

В субботу, 7 сентября, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин также открыли 16-ю линию столичного метро. Они приняли участие в запуске первого участка новой Троицкой линии метрополитена по видеосвязи.

В День города, который отмечается в столице, президент России также заявил, что Москва является оплотом российской государственности и символом страны. В своей речи он также указал, что роль города как промышленного центра.

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      Александр Курбатов
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