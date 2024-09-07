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09:45, 7 сентября 2024Россия

Российские военные ударом «Искандера» ликвидировали 50 иностранных наемников ВСУ

ВС РФ «Искандером» в Константиновке уничтожили 50 наемников ВСУ из Франции

MOD Russia/X /

Российские военные ударили по месту расположения иностранных наемников из оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Об этом пишет РИА Новости.

Собеседник агентства заявил, что в результате удара было уничтожены около 50 французских наемников.

Удар из «Искандера» наносили и 2 сентября, тогда он пришелся на гостиницу в Запорожье.

Ранее российские военные уничтожили 30 безэкипажных катеров ВСУ, которые находились около Одессы. Атака велась из «Искандер-М» по месту хранения и подготовки средств противника.

Минобороны РФ отчиталось о том, что российские войска за неделю нанесли 17 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции.

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      Яна Лаушкина
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