Сборная Китая досрочно победила в медальном зачете Паралимпийских игр-2024

Сборная Китая досрочно победила в медальном зачете Паралимпийских игр в Париже

Сборная Китая досрочно победила в общекомандном медальном зачете летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает «Чемпионат».

Представители страны завоевали 196 медалей, 86 из которых золотые. На втором месте расположилась команда Великобритании, в активе которой 45 наград высшего достоинства. Она лишилась шансов догнать китайцев.

Российские паралимпийцы выступают на турнире в нейтральном статусе. Их медали не учитываются в общекомандном зачете. На данный момент представители страны взяли 17 золотых наград.

Паралимпиада-2024 в Париже стартовала 28 августа. Соревнования завершатся 8 сентября.