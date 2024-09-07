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17:13, 7 сентября 2024Спорт

Сборная Китая досрочно победила в медальном зачете Паралимпийских игр-2024

Сборная Китая досрочно победила в медальном зачете Паралимпийских игр в Париже

Фото: Thibault Camus / AP

Сборная Китая досрочно победила в общекомандном медальном зачете летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает «Чемпионат».

Представители страны завоевали 196 медалей, 86 из которых золотые. На втором месте расположилась команда Великобритании, в активе которой 45 наград высшего достоинства. Она лишилась шансов догнать китайцев.

Российские паралимпийцы выступают на турнире в нейтральном статусе. Их медали не учитываются в общекомандном зачете. На данный момент представители страны взяли 17 золотых наград.

Паралимпиада-2024 в Париже стартовала 28 августа. Соревнования завершатся 8 сентября.

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      Алексей Гусев
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