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22:44, 7 сентября 2024Культура

Скончался автор культовой песни из «Титаника»

В США в возрасте 80 лет скончался поэт-песенник Уилл Дженнингс

Фото: Andres F. Uran / Unsplash

В США в возрасте 80 лет скончался поэт-песенник Уилл Дженнингс, автор текста культовой песни My Heart Will Go On из фильма «Титаник» режиссера Джеймса Кэмерона. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Всего на счету Дженнингса два «Оскара», три «Грэмми» и два «Золотых глобуса». Поэт-песенник также был включен в Зал славы авторов песен.

Ранее канадская певица Селион Дион обвинила кандидата в президенты США Дональда Трампа в незаконном использовании на митинге ее песни My Heart Will Go On из саундтрека к фильму «Титаник».

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      Маргарита Пименова
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